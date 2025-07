160 години по-късно: Санкт Петербург под заплаха от ново юлско наводнение

На сутринта на 4 юли Санкт Петербург преживя второто юлско наводнение в историята си, петима души са пострадали към момента, съобщава агенция ТАСС, позовавайки се на доклад от Министерството на извънредните ситуации на Русия. Осем превозни средства са повредени, спасителите са се намесили 211 пъти.

Първото подобно наводнение се е случило преди 160 години, на 12 юли 1865 г. Пикът на бедствието е настъпил в осем сутринта московско време и в момента градът се справя с последиците.

Първи прогнози за наводнения

"Комплексът от защитни съоръжения (в града го наричат ​​просто "язовирът" - бел. ред. на ТАСС) работеше в нормален режим. В 22:24 часа на 3 юли всички шлюзове на защитните съоръжения бяха затворени. Пикът на наводнението е настъпил около осем часа сутринта на 4 юли и сега се наблюдава интензивен отлив на вода от финландската страна (от Финския залив - бел. ред.) на защитните съоръжения", каза в разговор с ТАСС Игор Полищук, заместник-генерален директор по експлоатацията на Комплекса от защитни съоръжения (КЗС) на Санкт Петербург.

Един от първите, които съобщиха за приближаващото наводнение, беше главният синоптик на Санкт Петербург Александър Колесов в своя Telegram канал. На сутринта на 3 юли той съобщи, че поради приближаващия циклон западният вятър може да се усили до 20–25 м/с и да създаде прилив на вода към Санкт Петербург. Колесов заключи, че е възможно да се случи второто юлско наводнение в града.

снимка: Александър Демянчук/ ТАСС

Вечерта на 3 юли пресслужбата на Дирекцията на Комплекса от защитни съоръжения на Санкт Петербург съобщи, че поради приближаващия циклон се очакват височини на вълните от 2,0–2,5 м, повишаване на нивото на водата в устието на река Нева и предупреждение за буря.

Служителите на защитните съоръжения започнаха да затварят шлюзовете по нареждане на Центъра за управление на кризи на руското Министерство на извънредните ситуации в Санкт Петербург, за да предотвратят евентуални наводнения. Всички шлюзове бяха затворени на 3 юли в 22:24 ч. московско време. Достъпът на вода от Финския залив беше спрян.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че електрозахранването в крайбрежната зона на Финския залив е частично нарушено. Поради „жълтото“ ниво на метеорологична опасност, електропреносните компании и жилищно-комуналните услуги преминаха на засилен режим на работа, съобщи губернаторът. „Леноблводоканал“ организира засилено дежурство на аварийно-възстановителните екипи. Специална техника и дизелови генератори са поставени в повишена готовност.

Пресслужбата на администрацията на Курортния район на Санкт Петербург съобщи, че наводнението е заляло историческия парк „Дъбки“, който е възникнал по времето на Петър I.

Вицегубернаторът на Санкт Петербург подчерта в своя Telegram канал, че поради лошо време повечето паркове и градини в града са затворени.

Главното управление на руското министерство на извънредните ситуации за Санкт Петербург съобщи на ТАСС, че към 14:35 часа пожарно-спасителните екипи са извършили 211 изхода за отстраняване на последиците от стихийното бедствие (186 от тях за отстраняване на последиците от падащи дървета (клони), 25 за отстраняване на заплахата от падане на слабо обезопасени конструкции). Петима души и осем автомобила са ранени. Градските служби и Министерството на извънредните ситуации продължават да получават обаждания от жители на Санкт Петербург, които съобщават за последиците от бурята.

„Предишния ден затворихме язовира, който днес спасява града ни от наводнения. Но е важно да останем внимателни: синоптиците прогнозират дъжд, гръмотевични бури и пориви на вятъра до 24 м/с“, отбеляза губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов в своя Telegram канал.

В разговор с ТАСС Игор Полишчук добави, че „ситуацията с наводнението вече е отминала... нивото [на водата] в града все още ще се покачва, но тези стойности няма да надвишават 120 см... 161 см вече се счита за наводнение“.

