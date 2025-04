2,2 милиона души излязоха на митинг в Истанбул в подкрепа на кмета Екрем Имамоглу (ВИДЕО)

Развявайки знамена и скандирайки лозунги, стотици хиляди антиправителствени демонстранти се събраха в събота в Истанбул, призовавайки за защита на демокрацията след ареста на кмета Екрем Имамоглу, който предизвика най-големите улични вълнения в Турция от десетилетие.

Под безоблачно синьо небе огромни тълпи се събраха в Малтепе в азиатската част на най-големия град в Турция в навечерието на празника Ид ал-Фитр, който започва в неделя, отбелязвайки края на Рамадан.

Озгур Йозел, лидер на основната опозиционна Народно-републиканска партия, която организира митинга, каза, че протестът е събрал 2,2 милиона души, но AФП не успя да потвърди числото от независим източник.

BREAKING:



Hundreds of thousand of anti-Erdogan protesters have gathered in Istanbul



🇹🇷 pic.twitter.com/FomgDbvn9h — Visegrád 24 (@visegrad24) March 29, 2025

"Не ме е страх. Имам само един живот, готова съм да го пожертвам за тази страна", каза 82-годишна жена със забрадка, носеща снимка на Имамоглу и турското знаме. Тя не пожела да си каже името,"за да не ми почукат на вратата".

„Той е честен човек, той е този, който ще спаси турската република“, каза тя за кмета, който беше арестуван и след това хвърлен в затвора по разследване за корупция по обвинения, за които се смята, че са фалшиви.

Масовите протести, които започнаха със задържането на Имамоглу на 19 март, предизвикаха репресивен отговор на правителството.

Озгур Йозел каза пред френския вестник Le Monde, че планира съботните митинги да станат ежеседмични в градовете в Турция, а други да се провеждат в Истанбул всяка сряда.

„Вярваме, че арестите ще се забавят оттук нататък“, каза той пред всекидневника, заявявайки, че е „готов да поеме риска да прекара осем до 10 години в затвора, ако е необходимо. Защото, ако не спрем този опит за преврат, това ще означава края на изборната урна“.

Протестите срещу ареста на Имамоглу бързо се разпространиха в цяла Турция, като огромни тълпи се присъединиха към масови нощни митинги пред кметството на Истанбул, свикани от CHP, като често се стигаше до сблъсъци с полицията за борба с безредиците.

A demonstrator wearing a gas mask dances through a haze of tear gas as protests continue across Turkey against the detention of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu in Istanbul, Turkey. #GettyNewsVideo #TurkeyProtests 🎥 Olmo Blanco 👉 https://t.co/ksSZ7PAPdu pic.twitter.com/eBmtRk5H4Q — Getty Images News (@GettyImagesNews) March 24, 2025

Въпреки че последният подобен митинг беше във вторник, студентските групи продължиха собствените си протести, повечето от тях маскирани въпреки полицейските репресии, при които бяха арестувани близо 2000 души.

В Истанбул най-малко 511 студенти са били задържани, много от които при нападения преди зори. 275 са били арестувани, каза адвокатът Ферхат Гюзел пред АФП, като същевременно призна, че броят им е „вероятно много по-голям“.

Властите взеха мерки и срещу медийното отразяване, като арестуваха 13 турски журналисти за пет дни, депортираха кореспондент на Би Би Си и арестуваха шведски репортер, който долетя до Истанбул, за да отрази размириците.

Въпреки че 11 журналисти бяха освободени в четвъртък, сред които фотографът на AFP Ясин Акгюл, още двама бяха задържани в петък, както и адвокатът на Имамоглу Мехмет Пехливан, който по-късно беше освободен условно.

Шведският журналист Йоаким Медин, който пристигна в Турция в четвъртък, за да отрази демонстрациите, беше арестуван в петък, каза неговият работодател Dagens ETC пред AFP, като каза, че не е ясно какви са обвиненията.

In Istanbul 🇹🇷 more than one million people are protesting. pic.twitter.com/Vl3bqV7tyz — SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) March 22, 2025

„Обвиненията са 100 процента неверни“

Според непотвърдени съобщения в турските медии Медин е задържан за "обида на президента" и принадлежност към "терористична организация".

„Знам, че тези обвинения са неверни, 100 процента неверни“, пише главният редактор на Dagens ETC Андреас Густавсон в X акаунт.

В публикация в социалните медии шведският външен министър Мария Малмер Стенергард каза, че Стокхолм приема "сериозно" ареста на журналиста.

Турските власти задържаха журналиста от Би Би Си Марк Лоуен за 17 часа в сряда, преди да го депортират на основание, че представлява „заплаха за обществения ред“, каза телевизионният оператор.

Турската дирекция по комуникациите обясни депортирането му с "липса на акредитация".

Барис Алтинтас, съдиректор на MLSA, законната неправителствена организация, помагаща на много от задържаните, каза пред AFP, че властите „изглеждат много решени да ограничат отразяването на протестите.

„Като такива се страхуваме, че репресиите срещу пресата не само ще продължат, но и ще се засилят.“