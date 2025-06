AFP: ЕС даде зелена светлина на България за приемане на еврото през 2026 година

ЕС даде зелена светлина в сряда на България да приеме еврото на 1 януари 2026 г., което е "историческа" стъпка за страната от Югоизточна Европа, която е на път да стане 21-ият член на единната валутна зона, пише AFP.

България е имала труден път към присъединяването си към еврозоната: страната е измъчвана от политически сътресения със седем избори за три години - последните през октомври 2024 г.

Одобрението от изпълнителния орган на ЕС идва 18 години след като България се присъедини към блока.

"Честито, България!", възкликна председателят на комисията Урсула фон дер Лайен.

"Благодарение на еврото, икономиката на България ще стане по-силна, с повече търговия с партньорите от еврозоната, преки чуждестранни инвестиции, достъп до финансиране, качествени работни места и реални доходи", каза тя в изявление.

С население от 6,4 милиона души, България е най-бедната страна в блока, но е прекарала няколко години в подготовка на икономиката си за присъединяване към еврозоната. България все още се нуждае от одобрението на финансовите министри на ЕС, които се очаква да дадат пълната си подкрепа през юли, преди официално да приеме еврото.

"Днешният доклад е исторически момент за България, еврозоната и Европейския съюз", заяви председателят на Комисията по икономиката на ЕС Валдис Домбровскис.

"Разбира се, еврото е повече от валута. След като България стана пълноправен член на Шенгенското пространство по-рано тази година, то доближава България още повече до сърцето на Европа", добави той.

