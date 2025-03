Bloomberg: Говоренето на Тръмп за разделяне на активи с Путин предизвиква безпокойство

Президентът Доналд Тръмп каза, че САЩ и Русия вече говорят за разделяне на „активи“ като част от усилията за прекратяване на боевете в Украйна, последният знак, че той може да се готви да пожертва интересите на Киев, когато разговаря с Владимир Путин във вторник, пише Bloomberg.

Една от целите на обаждането се очаква да бъде руският президент да се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня, което Тръмп предложи този месец и на което Украйна се съгласи. Досега Путин беше неангажиран, като каза, че приема идеята по принцип, но иска да бъдат изпълнени определени условия.

„Утре сутринта ще говоря с президента Путин относно войната в Украйна“, каза Тръмп в понеделник вечерта в публикация в социалните медии. „Бяха договорени много елементи от окончателното споразумение, но остава още много“.

Тези забележки, заедно с коментарите на Тръмп пред репортери в неделя вечерта, че двете страни вече са говорили за това как да разделят активите, предполагат, че много решения вече са взети - със или без Украйна.

Киев и неговите европейски съюзници се притесняват, че Тръмп ще се опита да ги принуди да сключат сделка при условията на Русия, оставяйки Украйна отслабена и уязвима на Кремъл в бъдеще. В допълнение към прекратяването на огъня разговорът във вторник – вторият на Тръмп и Путин след встъпването в длъжност на американския лидер за настоящия му мандат – вероятно ще засегне по-широки търговски интереси и възможна лична среща на върха между двамата лидери, тъй като Белият дом се стреми да възстанови връзките си с Москва.

Въпреки неуспеха Путин да се ангажира публично с 30-дневния план за примирие, договорен миналата седмица от официални лица на САЩ и Украйна, Тръмп и неговият екип изразиха оптимизъм за перспективите за напредък в прекратяването на огъня, което ще спре боевете по граница, дълга до 1900 километра.

Но досегашните намеци притесняват критиците на Тръмп, че президентът – който обеща в кампанията си да сложи край на войната в кратки срокове – може да предложи отстъпки на Русия без съгласието на Украйна, поставяйки президента на Украйна Володимир Зеленски в опасна позиция.

„Най-лошият случай от украинска гледна точка би бил, ако Тръмп е убеден от Путин, че тези руски твърдения са легитимни и приемливи и след това оказва натиск върху Украйна да ги приеме“, каза Ан Мари Дейли, политически изследовател по Русия и военни въпроси в RAND. Тъй като „основната цел на Тръмп е просто прекратяване на боевете, мисля, че е много възможно той да окаже натиск върху Украйна да се откаже от определени части от територията си или от определен достъп до икономически или индустриални съоръжения, за да постигне мир“.

Сенатор Жана Шахин, най-висшият демократ в комисията по външни отношения на Сената, призова Тръмп в изявление „да не се заблуждава от фалшивите ласкателства или манипулативни тактики на Владимир Путин“.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Виткоф, който се срещна с Путин на 13 март в опит да го накара да подпише плановете на 30-дневното примирие, договорено от САЩ и Украйна по-рано през седмицата в Джеда, Саудитска Арабия, характеризира собствените си разговори с руския президент като „положителни“ в неделя.

Подробностите за преговорите между САЩ и Русия досега са оскъдни. Но Тръмп, говорейки пред репортери на Air Force One в неделя вечерта, каза, че двете страни говорят за „разделяне на определени активи“ и това включва електроцентрали – препратка към окупираната от Русия атомна електроцентрала в украинската Запорожка област.

„Ще говорим за електроцентрали“, каза Тръмп. „Това е голям въпрос, но мисля, че много от него вече сме обсъдени и от двете страни, Украйна и Русия.“

Руски ценни книжа

В знак на потенциален икономически обхват Путин позволи на някои международни фондове, включително американски, да продават руски ценни книжа. В президентски указ Путин позволи на регистрираната в САЩ 683 Capital Partners LP да купува ценни книжа на руски компании, които са били собственост на около дузина западни фондове за управление на активи и хедж фондове. Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. и Baillie Gifford Overseas Ltd. бяха сред фондовете, които получиха правото да продават активи.

Но руският лидер многократно е отхвърлял призивите за бързо спиране на започнатата от него война, заявявайки, че се стреми към по-трайно споразумение, като същевременно настоява за набор от условия, които биха били трудни за Киев да приеме.

Това беше възприето от украински и някои европейски официални лица като знак, че той играе за време - и че може да не преговаря добросъвестно. Междувременно силите на Путин продължават да постигат успехи на бойното поле, включително изтласкването на украинските сили от повечето части на руския Курски регион, които те бяха превзели миналата година и се надяваха да запазят като разменна монета при мирни преговори.

„Украйна е готова за безусловно 30-дневно прекратяване на огъня“, написа Зеленски в X след разговор с френския президент Еманюел Макрон в понеделник. „Въпреки това, за прилагането му Русия трябва да спре да поставя условия."

Москва отправи искания, които включват запазване на земята, която руските сили завзеха в Украйна, ограничаване на размера на украинската армия и намаляване на потоците от западна военна помощ.

Русия също даде знак, че стремежът на Украйна за евентуално членство във военния съюз на НАТО би бил червена линия, позиция, която Тръмп подкрепи. Но не е ясно как подобно искане може да бъде кодифицирано в споразумение, като се има предвид, че това ще бъде цел, от която Украйна трябва да се откаже, заедно с всичките 32 членове на военния съюз.

Европейските лидери не крият загрижеността си, че Тръмп може да отстъпи по точки, които биха могли да отслабят както Украйна, така и сигурността на Европа в разговора с Путин.

Тръмп трябва да каже на Путин да приеме прекратяването на огъня „или сделката ще бъде по-лоша утре и след това още по-лоша вдругиден“, каза литовският външен министър Кестутис Будрис пред Bloomberg в интервю в щаба на НАТО в Брюксел в понеделник.

„Русия няма интерес да постигне споразумението и няма признаци, че ще отстъпи от исканията си“, каза той.