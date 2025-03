Boeing печели договора с Пентагона за изтребител от шесто поколение F-47

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Boeing спечели договора за разработване на боен самолет от следващо - шесто, поколение за американските военновъздушни сили.

"F-47 ще бъде най-модерният, най-способният, най-смъртоносният самолет, създаван някога. Експериментална версия на самолета тайно лети от почти 5 години и ние сме уверени, че той значително надхвърля възможностите на всяка друга нация", каза Тръмп на брифинг в Белия дом.

Решението дойде след бурна конкуренция между Boeing и Lockheed Martin за производството на самолета, който трябва да укрепи семейството системи за въздушно господство от следващо поколение (NGAD) на ВВС на САЩ, съобщи специализираното издание Aviation Week.

Името на изтребителя - F-47, е избрано неслучайно - Доналд Тръмп е 47-ият президент на САЩ.

„Той ще бъде известен като F-47, генералите избраха името“, каза президентът. „Това е нещо, което никой не е виждал преди.“

По време на церемонията по обявяването в Овалния кабинет, Тръмп показа плакат с поглед върху дизайна на самолета, разкриващ предния фюзелаж и рязко изкривени назад крила, но без други подробности.

В проекта ще се включи и победителя в програмата "за адаптивно задвижване от следващо поколение" (двигатели) , където се състезават XA102 на GE Aerospace и XA103 на Pratt & Whitney.

Победата на Boeing ще сложи край на монопола на Lockheed Martin (производителят на F-35) върху производството на изтребители за военновъздушните сили на САЩ след края на настоящото десетилетие.

