Тръмп на посещение в Тексас: Никога не съм виждал нещо подобно

По време на пътуване в петък, за да разгледа опустошенията, причинени от катастрофалното наводнение в Тексас, Доналд Тръмп заяви, че щатските и федералните власти са свършили „невероятна работа“, казвайки за бедствието, че „никога не е виждал нещо подобно“.

Той обаче запази мълчание относно предишните си обещания да премахне федералната агенция, отговаряща за оказване на помощ при бедствия.

Вашингтон пост съобщи в петък, че администрацията на Тръмп се е отказала от плановете за премахване на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), но служители на администрацията продължават да избягват въпроси за бъдещето на агенцията и много от тях все още призовават за сериозни реформи, като потенциално прехвърлят голяма част от работата ѝ в щатите.

След бедствието от 4 юли, което отне живота на най-малко 120 души, президентът и неговите висши помощници се фокусират върху необикновения характер на случилото се и човешката трагедия, а не върху кампаниите за намаляване на правителството, които са популярни сред основните поддръжници на Тръмп.

Говорейки на кръгла маса в Кервил, Тексас, Тръмп заяви, че Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) е разположила множество звена за реагиране при извънредни ситуации и похвали всички служители, участвали в това, което той определи като ефективна и бърза реакция.

„Всеки американец трябва да бъде вдъхновен от случилото се“, каза Тръмп. Той сравни наводнението с „гигантска, гигантска вълна в Тихия океан, в която най-добрите сърфисти в света биха се страхували да сърфират“.

Тръмп нарече репортер „лош човек“, защото зададе въпрос за семействата на загиналите, които казват, че техните близки е можело да бъдат спасени, ако предупрежденията за извънредни ситуации са били издадени преди наводнението. Тръмп каза: „Мисля, че това е героизъм. Невероятна е работата, която всички хора тук свършиха.“

В интервю за NBC News в четвъртък Тръмп каза: „Никой никога не е очаквал подобно нещо. Това е нещо, което се случва веднъж на 200 години.“

Той също така заяви, че е бил готов да посети Тексас в рамките на часове, но не е искал да натоварва властите, които все още издирваха над 170-те души, които все още са в неизвестност.

Промяната на фокуса на Тръмп подчертава как трагедията може да усложни политическите сметки, въпреки че президентът направи съкращаването на федералната работна сила и драстичното свиване на размера на правителствените центрове на първите месеци на администрацията си срещу съюзника, превърнал се в антагонист.

Президентът пътува до Тексас с Air Force One с Мелания Тръмп, първата дама; Брук Ролинс, министър на земеделието; Скот Търнър, министър на жилищното строителство; администратора на малкия бизнес, Кели Лофлър; и сенаторите Джон Корнин и Тед Круз от Тексас, наред с други. Очаква се Тръмп да направи въздушна обиколка на някои от най-засегнатите райони.

Преди да пристигне в изложбената зала Happy State Bank в Кервил, където произнесе речта си, президентът и неговата колона от автомобили спряха в район близо до река Гуадалупе в Кервил, до преобърнат влекач и паднали дървета. Щетите изглеждаха по-големи близо до брега на реката. Тръмп, съпругата му и губернаторът на Тексас Грег Абът се информираха за наводненията там от местни служители.

