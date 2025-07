51 души са загинали при наводненията в Тексас (ВИДЕО)

Броят на загиналите при наводненията в Тексас се увеличи до 51, предаде Асошиейтед прес.



Десетки хора остават в неизвестност, пише Ройтерс, като се позова на шерифа на окръг Кър в южния американски щат, Лари Лейта.

До момента е потвърдена смъртта на 43 души, сред които 15 деца. Предишните данни бяха за 32 загинали, включително 14 непълнолетни.

If you’re praying for the people of Texas, reply with “AMEN” 🙏 My heart is completely shattered 💔



Keep praying for a Miracle. I pray we continue to find more people pic.twitter.com/BOfRoq5vO1