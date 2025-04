Digi24: България получава първия американски F-16, закупен в най-големия военен договор от 35 години насам

България официално получи първия си американски изтребител F-16 в неделя, като част от историческа поръчка за модернизиране на въздушния флот на страната, разположен на източния фланг на НАТО, съобщава румънският телевизионен канал Digi24.

"Честваме самолет с боен номер 301, но поставяме преди всичко началото на твърдата и необратима модернизация на българската армия", каза министър-председателят Росен Железков по време на церемония във военната база Граф Игнатиево в Централна България.

Bulgaria welcomes its first F-16 Block 70—not just a fighter jet, but a symbol of irreversible ideological change. This milestone reflects our strategic partnership with the United States and our unwavering commitment to the Euro-Atlantic path and armed forces modernization. pic.twitter.com/awmdQ6OfKB