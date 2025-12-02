Гърция подчертава ролята си в отбранителната готовност на ЕС

Още по темата: Никос Дендиас: Гърция ще започне да обсъжда придобиването на нови подводници 01.07.2025 12:16

Дендиас проведе двустранни разговори

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас взе участие в понеделник в заседанието на Съвета по външни работи на ЕС в неговата отбранителна конфигурация, където дискусиите се фокусираха върху подобряването на общата отбранителна готовност на Европейския съюз (ЕС). Дневният ред включваше програмата SAFE, ключов компонент от усилията на ЕС за подобряване на колективната сигурност, пише To Vima.

В изказването си преди срещата Дендиас подчерта, че Гърция има „голям принос“ за защитата на общото пространство за сигурност в Европа. Той отбеляза, че дългосрочната перспектива на дискусиите е в съответствие с „Програмата 2030“ на Гърция, национална рамка, която очертава интегриран подход към планирането и готовността в областта на отбраната.

По-късно Дендиас участва в заседанието на Управителния съвет на Европейската агенция по отбрана (ЕАО), където министрите на ЕС подчертаха необходимостта от укрепване на ролята на Агенцията. Разговорите подчертаха важността на общите европейски приоритети, по-специално за стимулиране на отбранителната промишленост на континента чрез научни изследвания и иновации.

В рамките на срещите Дендиас проведе двустранни разговори с министъра на отбраната на Швеция, Пол Йонсон. Двамата министри обменяха мнения за това как да се задълбочи сътрудничеството в областта на отбраната между Гърция и Швеция и се договориха да се срещнат отново в Стокхолм, за да проучат възможностите за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Дендиас посети и офисите на Постоянното представителство на Гърция към ЕС, където се срещна с ученици от Гръцката военна академия, които бяха в Брюксел в рамките на образователна екскурзия.