Илия Лингорски: Банковата ни система е готова за еврото, монетните комплекти тръгват от понеделник

Банковата ни система е с много висока степен на подготовка. Това каза членът на УС на БНБ Илия Лингорски в ефира на Нова телевизия.

Стартовите комплекти от евромонети започват да се продават от понеделник.

„Заредени са в клоновете на банките”, каза Лингорски. И посъветва хората да се обърнат за това към търговските банки, да не се трупат пред БНБ. Има обаче ограничения за закупуването на стартовите пакети. „Всъщност тези монети влизат в обращение на 1 януари. Всеки, който погледне монетата, ще види, че на нея е изписана годината 2026 г. Излишно е наистина да се трупаме на опашките”, каза Лингорски.

„Отново апел и съвет към всички граждани: внасяйте наличните си средства по банковите сметки. Не е необходимо да ги обменяте предварително в еврови купюри”, посъветва той.

Той обясни, че в рамките на кампанията на БНБ и Министерството на финансите е обиколил части от страната, където най-често са се срещали с общинските власти. „Отговаряхме на техните въпроси, събирахме много въпроси, което беше полезно”, обясни Лингорски.

Основните въпроси са били технически, свързани с превалутирането.

„По отношение на това как през първия месец ще се работи с двете валути, по отношение на това как общинските власти могат да бъдат в помощ, тъй като на много места в страната, особено в малки населени места, там, където няма банкови клонове, общинските власти са обикновено основната точка за контакт на хората. В малките населени места, където няма банкови клонове, Български пощи ще бъдат основният източник на услугите, свързани с превалутирането”, каза Лингорски.

Той посъветва хората да използват интернет страницата на Българската народна банка, където има отговори на много въпроси - evroto.bg.

От Асоциацията на банките казват, че между 21:00 часа вечерта на 31 декември и 01:00 часа сутринта на 1 януари ще има техническо пренастройване на банкомати и ПОС-терминали. Означава ли това, че в тези около 4 часа на практика ние ще можем да плащаме само с кеш?

„Това е свързано и с оперирането на системите на БОРИКА и това е източникът на съобщението. Но то ще бъде поетапно. Могат да възникват в даден период временни спирания. Отново — съветът е човек да държи в кеш не повече от колкото са минималните нужди за кратък период от време. Системата ще бъде пренастроена бързо”, увери Лингорски.