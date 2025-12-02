Костадинов: БСП още не е напуснала скута на Пеевски

Днес правителството оттегли бюджета. Миналата седмица председателят на БСП, известен с прякора си на уред за пържене на картофи, каза, че ако това се случи, партията му ще напусне управлението. Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи по повод думите на Атанас Зафиров от миналата седмица.

"Е? Минаха вече 15 минути, а БСП още не е напуснала скута на Пеевски. Според вас колко време ще отнеме на Бившата социалистическа партия да го стори? Ден? Месец? Година? Никога?", пита народният представител.