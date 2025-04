Португалският системен оператор: Mасираното прекъсване на тока е общоевропейски проблем (ВИДЕО)

Масираното прекъсване на електрозахранването, което обхвана Португалия, Испания и още няколко държави в Западна Европа в понеделник, парализира обществения транспорт, предизвика големи задръствания и закъснения на полети, се дължи на "проблем с европейската електроенергийна система", заявиха от системния оператор на Португалия "Е-Редеш" (E-Redes), предаде Reuters.

"Е-Редеш" посочи, че работи за поетапно възстановяване на електричеството и, че проблемът е общоевропейски.

Португалският оператор допълва, че е бил принуден да спре електрозахранването в отделни райони на страната, за да стабилизира мрежата.

Жители на Андора и на части от Франция, граничещи с Испания, също съобщиха, че са засегнати от спирането на тока. Прекъсвания са докладвани от Белгия и Германия.

Major Blackout Hits Spain, Portugal, Andorra, and Parts of France:



Massive power outages left homes, businesses, and internet services down across the Iberian Peninsula. A tennis match at the Madrid Open was halted due to technical failures.



Cause of the blackout remains… pic.twitter.com/QbmSOUR8me