Норвегия, Швеция и Дания отпуснаха пари за закупуване на оръжия от САЩ за Украйна

Норвегия, Швеция и Дания предоставиха на Украйна средства за закупуване на оръжия от Съединените щати. Това заяви шведският министър на отбраната Пол Джонсън на пресконференция.

"Норвегия, Швеция и Дания решиха да допринесат със средства за инициативата на НАТО за доставка на оръжие на Украйна. Тази инициатива се координира от НАТО и шведската помощ ще бъде предоставена незабавно за укрепване на способността на Украйна да се защитава. Средствата ще бъдат използвани за доставка на оръжие на Украйна още следващия месец. Това е от решаващо значение за отбранителните способности на Украйна и е от стратегическо значение за укрепване на трансатлантическото сътрудничество" отбеляза министър Джонсън.

Генсекът на НАТО Марк Рюте благодари на трите държави платформата Х:

"Благодарен съм на Дания, Норвегия и Швеция за бързите действия за финансиране на пакет от американска военна подкрепа за Украйна. Това ще достави животоспасяващо оборудване и критични доставки на фронтовата линия, укрепвайки позициите на Украйна и помагайки ѝ да възпира агресията, докато се стреми към траен мир", написа той преди минути.

Grateful to Denmark, Norway & Sweden for fast action to fund a package of US military support for Ukraine. This will deliver life-saving equipment & critical supplies to the front-line, strengthening Ukraine’s hand & helping them deter aggression as they pursue lasting peace.