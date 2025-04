Newsweek: Анонимни хакери твърдят, че са публикували 10 терабайта секретни данни за Русия и Тръмп

Хакерската група Anonymous твърди, че е публикувала 10 терабайта данни, разкриващи тайните на Кремъл. Става въпрос за информация за корупция и проруските връзки със Запада, но също и за Доналд Тръмп, пише Newsweek.

Твърди се, че данните са откраднати от руски сървъри.

Те обаче не са проверени, така че има съмнения относно декларираното от хакерите, пише Cyber News.

Официалният акаунт на Anonymous в социалните медии, @YourAnonCentral, започна да споделя новини за масивното изтичане на данни на своите 5,2 милиона последователи на X във вторник, както и на други 435 000 последователи на Bluesky.

In defense of Ukraine Anonymous has released 10TB of leaked data on all businesses operating in Russia, all Kremlin assets in the West, pro-Russian officials, Donald Trump, and more. 🇺🇦 #OpRussia https://t.co/Z1wKhjcSUz pic.twitter.com/Hod9qGBi8l