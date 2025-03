Newsweek: Втори взрив удари руско петролно депо, съдържащо 100 000 тона гориво (ВИДЕО)

Втора експлозия разтърси руско нефтено депо в Кавказкия район на Краснодар, което гори от два дни след нападение с дрон, пише Newsweek.

Експлозия на петролни продукти е възникнала "поради разхерметизиране на горящия резервоар", докато пожарникарите са гасили пожар, който продължава след атака с дрон на 19 март.

Това се казва в публикация в Telegram от Оперативния център на Краснодарския край , регионален правителствен орган, който координира реакцията при кризи и управлението на извънредни ситуации.

Петролното депо Нафтатранс е част от критичната инфраструктура на Южна Русия и съставлява станция Кавказская, която осигурява транспортирането на петрол до тръбопроводната система на Каспийския тръбопроводен консорциум, който в крайна сметка се транспортира за износ по море.

Пожарът в депото се случи, докато САЩ, Русия и Украйна работят върху техническите детайли на споразумение за спиране на атаки срещу енергийна инфраструктура.

След телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп в сряда лидерът на Украйна каза, че Киев е готов да спре атаките срещу енергийната инфраструктура на Русия като начална стъпка към това, което се надяваше да доведе до „траен мир“.

На 19 март безпилотни самолети атакуваха нефтеното депо на Нафтатранс, което според съобщенията съдържа 100 000 тона гориво в петте си резервоара.

Тръбопроводът между два резервоара е бил повреден при тази атака и един от резервоарите се е запалил, според руската независима медия Astra.

Работата в депото беше спряна и 30 работници на смяна бяха евакуирани, без жертви, съобщи The Moscow Times , като площта на пожара се разпространи на 10 000 квадратни метра.

Krasnodar region is beautiful. This is the kind of russia I want to see. pic.twitter.com/CJPUa3i22I