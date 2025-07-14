Руски въздушен удар унищожи мост и украински военни в Днепропетровска област

Руски войски са унищожили мост в района на Великомихайловка, който е служил за отстъпление на украинските сили от южнодонецкото направление към вътрешността на Днепропетровска област. Това съобщи пред руска медия Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР).

„Във Великомихайловка, с помощта на авиобомба (ФАБ), нашите сили унищожиха мост, по който украинските формирования се изтегляха към Днепропетровска област“, заяви Кимаковски.

По думите му, заедно с моста е била поразена и група украински военнослужещи, които са се опитвали да напуснат населеното място.