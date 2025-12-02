Столична община не е искала прекратяване на протеста

Не е имало искане от страна на Столична община за прекратяване на вчерашния протест, заяви кметът Васил Терзиев, предаде БНР. По думите му под команда маскирани лица са създали безредиците в центъра на София:

"Хора, които носят предмети, които беше ясно, че не трябва да са у тях, които не бяха изолирани от останалата част от тълпата. Както казах, това със спирането на електозахранването стартира всичко. И там има много сериозни подозрения, че е умишлено действие и много се надявам компетентните органи да си свършат работата и от запалването на кабелите до всичко, което се случи, да има хора, които да понесат отговорност, защото такива действия нямат място в града".