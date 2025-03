The National Interest: Русия иска да продаде на Северна Корея МиГ-29 - трябва ли Западът да се тревожи? (ВИДЕО)

Миналият декември беше съобщено, че Руската федерация, благодарение на нарастващия си съюз със Северна Корея, възнамерява да продаде на севернокорейските военновъздушни сили група бойни самолети, по-специално МиГ-29 . Това би подобрило драстично възможностите на севернокорейските военновъздушни сили, които продължават да използват нещо като древни бойни самолети, предадени им от Съветския съюз и Китайската народна република в разгара на Студената война, пише The National Interest.

Разбира се, МиГ-29 не е най-модерният самолет в света. Но това е голяма крачка напред за севернокорейците , които продължават да разчитат на още по-стари самолети.

Решението да се предадат МиГ-29 на Пхенян показва нарастващите отношения между Русия и Северна Корея, които се развиха специално поради войната в Украйна и липсата на чуждестранни съюзници на Русия. В замяна на севернокорейски артилерийски снаряди – и напоследък разполагането на някои севернокорейски войски в Курск като очевидно пушечно месо – севернокорейският лидер Ким Чен-ун сега получава сложна военна помощ от Русия.

Интересното е, че това беше стъпка, която руснаците отказаха да предприемат през десетилетията след Студената война – дори когато руската икономика стагнира през 90-те години и военните продажби можеха да бъдат ключов спасителен пояс за болния режим на Елцин. Всъщност Москва вероятно никога не би сключила подобна сделка, ако не беше сривът в отношенията с трансатлантическата общност заради войната в Украйна.

Характеристики на МиГ-29

МиГ-29 възникна от изискването на Съветския съюз в началото на 70-те години за разработване на ново поколение изтребители, способни да постигнат превъзходство във въздуха. Съединените щати бяха разкрили своя емблематичен F-15 Eagle , двумоторен тежък изтребител, и работеха върху лекия F-16 . В отговор съветските военновъздушни сили възложиха на легендарното конструкторско бюро Микоян да създаде универсален, пъргав изтребител, който можеше да се справи с – и дори да изпревари – новите американски бойни самолети, които по това време току-що бяха пуснати в експлоатация.

МиГ-29 е плод на тези усилия на инженерите от Микоян. За първи път излита на 6 октомври 1977 г. и официално влиза в експлоатация в съветските ВВС през 1982 г.

МиГ-29 беше част от по-широка съветска стратегия за въвеждане на два допълващи се самолета: лек изтребител (МиГ-29) и неговият по-тежък аналог (Су-27 Flanker), повече или по-малко отразяващи F-16 и F-15 в американска служба. Докато Су-27 е проектиран за битки на дълги разстояния и многоцелеви мисии, МиГ-29 е замислен като изключително маневрен изтребител, оптимизиран за близък въздушен бой. Развитието му отразява съветския акцент върху противопоставянето на технологичното предимство на НАТО, като същевременно поддържа рентабилност и потенциал за масово производство.

Двумоторен, едноместен реактивен самолет с отличителен аеродинамичен профил, МиГ-29 е елегантен дизайн със смесени крила с въздухозаборници под остър ъгъл, предназначени да подобрят изключителната му маневреност. Задвижван от два турбовентилаторни двигателя Klimov RD-33 , МиГ-29 може да достигне скорост до 2,25 Маха (или 1490 мили в час) и има боен радиус от около 434 мили.

Обхватът му може да бъде разширен и с външни резервоари за гориво. И птицата може да извършва маневри с висока G и да се изкачва вертикално с лекота, което я прави изключителен кучешки боец.

Една от най-добрите характеристики на МиГ-29 е неговата авионика, която е усъвършенствана за своята епоха. Ранните модели бяха оборудвани с радар N019 Slot Black , способен да проследява множество цели на разстояние до 62 мили.

Самолетът разполагаше с инфрачервена система за търсене и проследяване (IRST), която му позволяваше да открива и атакува цели, без да разчита единствено на радар, значително предимство в сценариите за електронна война (EW). Неговият монтиран на каската мерник, съчетан с ракетата R-73 Archer , позволяваше насочване извън визията: с други думи, пилотите можеха да фиксират врагове, просто като ги гледат, възможност, която даде на МиГ-29 предимство в близък бой.

Въоръжението на самолета е също толкова впечатляващо. Може да носи комбинация от ракети въздух-въздух като R-27 и R-73, боеприпаси въздух-земя и 30-милиметрово оръдие GSh-30-1 за обстрели. Макар да е основно изтребител за превъзходство във въздуха, по-късните варианти на МиГ-29 са адаптирани за многоцелеви мисии, включително наземна атака и разузнаване.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.