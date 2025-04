The National Interest: NMESIS срещу Си - американски ракетен щит пред вратата на Китай (ВИДЕО)

Противокорабната ракетна система NMESIS е предназначена да отговори на необходимостта от мобилна наземна ракетна платформа, способна да поразява вражески кораби в крайбрежни зони, пише The National Interest.

Китай изпитва повече трудности, отколкото Пекин предполагаше преди, с търговската война на администрацията на Тръмп. Никой не знае какво ще се случи, когато всичко това свърши. Но засега изглежда, че Китай е понесъл сериозни икономически щети в резултат на търговската политика на Тръмп.

Когато това се случи, политическата нестабилност в Пекин рискува да подкопае властта на президента Си Дзинпин. Възможно е Си да се опита да отвлече вниманието на хората си от намаляващите им богатства у дома, като предизвика конфликт със съседите на Китай.

Това е мястото, където Корпусът на морската пехота на Съединените щати влиза в битката. За да разубеди Си от изкушението му да атакува Тайван, за да събере подкрепа у дома, USMC премества системата за блокиране на експедиционни кораби на военноморските сили (NMESIS) , въоръжена с военноморски ударни ракети , към протока Лузон - водна ивица, приблизително 220 мили в най-тясната си точка, разделяща южния край на Тайван от най-северните острови на Филипините.

Разбиране на разполагането на ракетната система NMESIS

Това неотдавнашно разполагане ще бъде най-близкото, което американските ракети някога са били до континенталната част на Китай. Това е възпиращо действие на Вашингтон, което отговаря на последните войнствени изявления от Пекин, опасенията, че Пекин може да атакува под натиск от търговската война и години на агресивни действия на Китай в Южнокитайско море. От 2009 г. Китай непрекъснато изгражда военното си присъствие в този жизненоважен регион, нарушавайки международното право и антагонизирайки своите съседи в процеса.

Ако Китай реши да атакува Тайван, те ще трябва да установят контрол над ключови части от Южнокитайско море, за да държат американските кораби далеч от действието. Военните кораби, маневриращи към южния край на Тайван от подхода на Южнокитайско море, непременно ще преминат през пролива Лусон.

Присъствието на платформата NMESIS с изглед към този проток би усложнило сериозно свободата на движение на Военноморските сили на китайската народноосвободителна армия (PLAN) - и способността им ефективно да формират пълна блокада около обсадения демократичен Тайван.

Разработването на NMESIS започна в края на 2010 г. като част от по-широките усилия на USMC да модернизира способностите си за борба с надводна война съгласно Force Design 2030, стратегическа ревизия, насочена към подготовка на Корпуса за конкуренция с голяма сила - особено срещу почти равностойни съперници, като Китай.

Тази система е предназначена да отговори на необходимостта от мобилна наземна ракетна платформа, способна да поразява вражески кораби в крайбрежни зони. Подобна способност е особено важна в епоха, в която вражеският анти-достъп/отказ на зона (A2/AD) е толкова важен. Присъствието на китайската мрежа A2/AD в Индо-Тихия океан затруднява САЩ да разположат традиционни военноморски средства срещу китайска атака срещу Тайван. Това означава, че е необходимо нещо по-малко конвенционално.

Относно платформата NMESIS

NMESIS интегрира две доказани технологии: гореспоменатата Naval Strike Missile (NSM), разработена от Raytheon и Kongsberg Defense & Aerospace, и Remotely Operated Ground United for Expeditionary (ROGUE) Fires vehicle , дистанционно управлявана платформа, която подобрява жизнеспособността чрез минимизиране на излагането на персонала на врага.

Тази система е изградена върху шаси JLTV, което я прави изключително мобилна. Всяка единица NMESIS носи два контейнера NSM и нейната система за контрол на огъня се управлява от морски пехотинец, осигурявайки човешки надзор въпреки функциите за автономна мобилност на системата.

В типичния стил на морската пехота, фазата на разработка на NMESIS беше завършена със светкавична скорост - за малко под четири години. Това включва тясната координация на USMC, Raytheon, Oshkosh Defense и други партньори от индустрията. Успешните тестове на системата, включително директно попадение в морска цел край Калифорния през април 2021 г. и упражнение за потапяне с живи стрелби (SINKEX) в Хавай през август 2021 г., подчертаха надеждността и прецизността, проправяйки пътя за нейното използване в крайбрежните морски полкове (MLR).

Тази система може да се окаже ключова причина, поради която Китай не може да удари Тайван, както планира в момента. Затваряйки пролива Лузон, морските пехотинци ще създадат въздушна точка, която ще бъде трудно за Китай да преодолее. NMESIS е чудесна първа стъпка към възстановяване на възпирането в Индо-Тихия океан.

Да се надяваме обаче, че разполагането на тази система не е краят на възстановяването на американското възпиране в региона. Ако е така, предимствата, които предоставя NMESIS, ще бъдат краткотрайни.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.