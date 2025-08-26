Алкарас станал жертва на фризьорска грешка

Карлос Алкарас изненада всички на централния корт на комплекса Флашинг Медоус, като се появи с гола глава за мача си от първия кръг на Ю Ес оупън с Рейли Опелка. „Изглежда ужасно“, не сдържа реакцията си американецът Франсес Тиафо, а впоследствие испанецът разкри, че се е остригал до кожа по принуда.

„Косата ми беше израснала и реших да кажа на брат ми да я подкъси, но той се увлече с машинката и нямаше друг вариант, освен да махнем всичко – призна Алкарас. - Не изглежда много добре, но май не е и съвсем зле, нали?“

Публиката го съжали и се чуха одобрителни викове за външния му вид. При това след като победи местен играч – Карлитос трябваше много внимателно да дебне за шанс за пробив в сервиса на 211-сантиметровия Опелка, за да стигне до крайното 6:4, 7:5, 6:4.

Доста по-неубедителен от водачите в схемата бе британецът Джак Дрейпър, който даде сет на квалификанта Федерико Гомес (), но все пак се наложи с 6:4, 7:5, 6:7 (7), 6:2.

При жените Петра Квитова (Чехия) се сбогува с тениса с тежка загуба – 1:6, 0:6 от Лиан Пери (Франция). Аут от турнира е и легендата Винъс Уилямс, която показа доста повече съпротивителни сили, но отстъпи с 3:6, 6:2, 1:6 на Каролина Мухова (Чехия). Но американката, която е значително по-възрастна от Квитова, не смята скоро да оставя ракетата...

Даниил Медведев пък отказа да коментира избухването си на корта, довело до няколкоминутно прекъсване на мача му с Бенжамен Бонзи (Франция), който впоследствие загуби.

„Така или иначе ще ме глобят сериозно, няма смисъл да си утежнявам положението с още приказки“, заяви руснакът.