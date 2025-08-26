Само Стоеви бият на световното

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви извоюваха първата българска победа на световното първенство в Париж, което се провежда в залата, приела олимпийския турнир преди година. Европейските шампионки на двойки жени надиграха с 21:12, 21:11 индийските сестри Рутапарна и Светапарна Панда, а следващите им съпернички са поставените под ?16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). Другата ни женска двойка Михаела Чепишева и Цветина Попиванова отстъпи с 6:21, 12:21 на украинките Полина Бухрова и Евгения Кантемир, а мъжкият дует Иван Русев и Илиян Стойнов загуби с 14:21, 15:21 от датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор. Най-добрата ни състезателка на сингъл Калояна Налбантова отпадна на старта след 21:23, 6:21 срещу индийката Пусарла Синдху.