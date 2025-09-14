Белгия и Нидерландия ще предадат безплатно на България седем миночистача, но има условие

Военният ни флот вече има три подобни кораба

Белгия и Нидерландия ще прехвърлят безплатно на България седем кораба за борба с морски мини тип „Трипартит“, съобщава специализираното издание Naval News, цитирайки прессъобщение на Министерството на отбраната на Белгия. Решението е одобрено от белгийското правителство в петък, 12 септември.

Условието е България да покрие разходите за възстановяване на корабите до пълна оперативна готовност, както и да и обучи украински екипажи за работа с този топ съдове, тъй като Украйна също ще получи от тях, като два вече бяха предадени на Киев през май.

За сделката съобщи тази седмица министърът на отбраната Атанас Запрянов. "Очакваме скоро правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за изписване на минни ловци, които ние ще придобием", каза той във Варна този вторник.

Предвид значението на силните възможности за противоминно противодействие в Черноморския регион и силния интерес на България към придобиването на белгийски и холандски кораби за борба с мини, двете страни се споразумяха за прехвърлянето на четири белгийски и три холандски кораба за борба с мини, включително резервни части и тактически симулатор. Ще бъдат инициирани допълнителни административни и технически дискусии между трите заинтересовани страни с оглед сключването на тристранен меморандум за разбирателство, се посочва в информацията на изданието.

От своя страна България ще отговаря за финансирането на въвеждането в експлоатация и поддръжката. Това трябва да се извършва, доколкото е възможно, предимно чрез белгийски компании. Страната ни също така ще предостави на Украйна и необходимата помощ под формата на обучение на екипажи на този клас кораби.

Така България ще разполага с флот от 10 миночистача от този тип. България получи първия кораб от този тип през 2009 г., а още два бяха предадени през 2020 г., припомня Naval News.

По това време закупуването на два изведени от експлоатация миночистача тип „Тристрант“ за българския флот струваше 2,395 милиона евро, други 2 милиона евро бяха похарчени за извеждане от експлоатация и доставка на миночистачите в България. Още 1,5 милиона евро бяха планирани да бъдат похарчени за преоборудване на корабите, когато бъдат въведени в състава на българския флот.