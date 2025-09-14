От днес Рударци е на воден режим

От днес влиза в сила режим на водата в пернишкото село Рударци.

От местната управа посочват като причина за налагането на мярката засушаването и постъпващите малки количества вода във Владайския канал, от който се водоснабдява голяма част от населеното място. Като проблем се очертава и големият брой жители, пребиваващи в селото през летния период и високата консумация.

В Рударци ще имат вода в часовете от 5 сутринта до 12 ч. и от 17 ч. до полунощ. Според кмета на Перник Станислав Владимиров обаче- режимът няма да продължи дълго заради очакваните дъждове през есенния период.