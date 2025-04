Белият дом нареди снимките на 100 мигранти престъпници по алеята си (ВИДЕО)

Администрацията на Доналд Тръмп промотира репресиите си срещу имиграцията на фона на редица съдебни спорове, като постави десетки снимки на имигранти по алеята на Белия дом.

Плакатите, които се появиха на 28 април, показват лицата на мъже с думите „Нелегален чужденец“ и предполагаеми престъпления като „Сексуален контакт с дете“ и „Насилие над деца“, изписани с удебелен шрифт.

Posters of mugshots of illegal immkgrants arrested in the U.S. for many different alleged crimes are displayed at the White House behind the broadcast booths #WhiteHouse #news @realDonaldTrump pic.twitter.com/aWDjmBJlRP