Белият дом: Президентът Тръмп иска постоянно спиране на огъня в Украйна, а не само временно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска постоянно спиране на огъня, което слага край на войната между Русия и Украйна, а не само временно примирие, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит, цитирана от Reuters.

Тя каза пред репортери, че американският лидер все повече се разочарова от президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски, и по думите ѝ двамата трябва да седнат на масата преговори и да договорят прекратяване на конфликта.

Левит припомни, че Путин по-рано днес е предложил временно примирие, но допълни, че президентът на САЩ е бил пределно ясен, че иска трайно спиране на огъня.

„Президентът е все по-разочарован от лидерите на двете страни“, каза прессекретарят на Белия дом.

"Той иска да види постоянно прекратяване на огъня. Разбирам, че Владимир Путин тази сутрин е предложил временно прекратяване на огъня. Президентът ясно даде да се разбере, че иска първо да види постоянно примирие, за да спре убийствата, да спре кръвопролитието."

President Trump wants to see a "permanent ceasefire" in Ukraine, rather than any temporary pauses in fighting, the White House press secretary Karoline Leavitt tells journalists.



