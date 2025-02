Бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър: Тръмп може да започне война с Русия заради специалния пратеник в Украйна

Бившият съветник на Пентагона, полковник Дъглас Макгрегър, заяви в социалните мрежи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да има война с Русия заради специалния пратеник за Украйна Кийт Келог

Той уточни, че в момента "генерал Келог и неговите помощници" подкрепят продължаването на враждата между Вашингтон и Москва.

Trump does not want war and hostilities with Russia.



He just may get that though because unfortunately that is what General Kellogg and the people around him support.