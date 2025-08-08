Бизнес и мениджмънт - най-търсена специалност в чужбина

“Бизнес и мениджмънт” е най-търсената специалност за обучение в чужбина. Интерес има и към “Компютърни науки”, а тази година се забелязват и доста кандидати към креативните специалности - анимация, компютърни игри и дизайн на компютърни игри, психология, медии и комуникации, инженерни специалности.

Това каза Николай Христанов, мениджър “Висше образование” в една от водещите в България агенции за обучение зад граница.

През последната година българските кандидат-студенти проявяват интерес към Италия, Испания, Австрия и Германия, а лек спад се отчита в интереса към образование в Белгия и Нидерландия, въпреки че лидер по брой записани студенти от България остава Нидерландия.

“Около 30% е ръстът на кандидатурите за Италия, двойно повече са те за Австрия и за Испания, около 20% повече са кандидатствалите за Германия през тази кандидатстудентска кампания”, уточни Христанов и подреди условната класация на предпочитаните образователни дестинации за българските кандидат-студенти за новата учебна година: Нидерландия, Италия, Австрия, Испания, Великобритания.

В Италия и в Испания, които са популярни дестинации, таксите в държавните университети са от 1000 до 3000 евро, докато в частните - таксата може да стигне до 25 000 евро на година.