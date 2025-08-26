Красимир Вълчев: Забраната на устройства в училище ще влезе в сила през ноември

Още по темата: Красимир Вълчев: Не трябва да се отказваме от оценката на добавената стойност 29.07.2025 19:38

В София има над 80 училища на двусменен режим

Промените в Закона за предучилищното и училищно образование ще влязат в сила най-вероятно през ноември месец, а с тях и забраната на смарт устройства в клас. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев, след като откри нова детска градина в Костинброд.

„Убедени сме, че децата ще станат по-концентрирани и по-пълноцени. Българските ученици имат най-висок процент на разсейване заради мобилни устройства”, припомни Вълчев изследването на PISA. „Екраните имат негативно въздействие особено в ранна детска възраст.”

По думите му, един от основните проблеми в системата е двусменният режим, особено при две училища, които делят една сграда.

„Подготвил съм писма педагогическата и родителска общност да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден. В София има над 80 училища на двусменен режим. Има градове, които са изцяло на едносменен режим. Но в четирите най-големи града има най-голям недостиг и не става без строене и дострояване”, каза още Красимир Вълчев.