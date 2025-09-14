Министърът на просветата Красимир Вълчев: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия (Обзор)

Първолаците ще са около 57 000

Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия, увери министърът на образованието Красимир Вълчев. Той съобщи, че част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден.

“Призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това. Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226. Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени”, коментира министърът пред БНР.

Той каза, че и в момента продължава записването на първокласници.

“Работи т. нар. Механизъм за обхват на децата. Очакваме първокласниците да бъдат около 57 хиляди. Това е по-малко от предходните години. Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди”.

Тази година имаме по-висока ремонтна активност през лятото, посочи още Красимир Вълчев.

“Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на ремонти, като около 25 няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради”, каза министърът.

Той съобщи и че през последните години има увеличаване на специалистите, които не са учители, но осъществяват подкрепа в образователния процес.

“Ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници. Искаме да разширим тази подкрепа, която предоставяме на децата. Разширихме и целодневната организация на учебния ден”, увери министърът.

Към момента има огромно търсене за заемане на учителската позиция по някои предмети, каза Вълчев.

“Вече няма недостиг на учители с начална и предучилищна педагогика. 30 души средно кандидатстват за едно място за учител по физическо”, каза още Вълчев.

Той обясни, че не така стоят нещата с преподавателите по физика, химия и математика.

“Там са ни и най-слабите резултати. Очевидно имаме проблем с учебните програми по математика”, отчете министърът. “Отворили сме всички програми за промяна”, разясни Вълчев.

Според него образователната ни система е твърде амбициозна в предоставянето на знания и твърде неамбициозна във формирането на умения.

Имаме и поколенчески проблем, който се отчита от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Днешното поколение ученици се концентрира по-трудно. Нашите ученици са с най-висок процент на разсейване. Най-много време прекарват пред екрани, но най-малка част от него е с образователни цели, коментира министърът.

Религията в училище няма да бъде задължителна, увери той.

“И в момента я има в българското училище, но като свободноизбираема и не във всяко училище. Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия. Има европейска препоръка от 2005 година, която насърчава изучаването є. Ще имаме час по възпитание в добро. Той ще включва елементи на религията. И в момента децата учат религиозните празници”, коментира министърът на образованието.

Ние сме предложили едно дете да остава да повтаря първи клас единствено, ако не знае български език на комуникативно ниво, разясни още Вълчев.