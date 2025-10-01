МОН няма да бърза с новите програми

Заложено е време за затвърждаване на знания

“Най-важното е не да има по-малко съдържание в новите учебни програми, а да има дълбоко учене и разбиране. Следващите 3 месеца до средата или края на януари ще си дадем срок за обсъждане и ако е необходимо - ще се удължи. Нито бързаме и нито пришпорваме, защото трябва да има повече обсъждания”.

Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заседанието на Комисията по образование в Народното събрание.

Министърът отговори на въпрос на народен представител от ГЕРБ за сформиране работни групи за визии за обучението по различни учебни предмети и как да се постъпи по създаването на новите учебни програми.

Вълчев даде пример, че по История учениците трябва да разбират фактите и събитията, а не просто да ги заучават кога са се случили.

Той обясни, че в новите учебни програми е заложено време на учителите и учениците, затвърждаване на умения и предполагат да се оптимизира съдържанието - фокус върху базовите знания, да се засили възпитателният елемент, да се създадат нагласи и отношения от учителите в децата, да се засили здравното образование. Трудното е как да направим така да се случат през учебните програми, добави министърът.