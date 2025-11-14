СО и СУ с рамково споразумение в сферата на образованието

Общината разширява стажантските програми в сферата на предучилищното и училищно образование

Да се повиши квалификацията и професионалното развитие на педагогическите специалисти и да се разработят иновативни модели за обучение и управление в образователната система на Столична община - това е фокусът на ново рамково споразумение между общината и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Кметът на София Васил Терзиев и ректорът на Алма Матер проф. д-р Георги Вълчев подписаха мемурандум за сътрудничество между двете институции. На събитието присъстваха проф. Милен Замфиров, д.н., декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, зам.кметът в направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности” Благородна Здравкова и директорът на дирекция „Образование“ Десислава Желязкова.

„Инвестицията в хората, които учат и възпитават децата ни, е най-смислената инвестиция в бъдещето на София. С това споразумение поставяме основите на по-тясно партньорство между общината и академичната общност, което ще подпомага развитието на мотивирани, подготвени и вдъхновени учители. Радвам се, че все повече млади хора избират педагогическата професия и намират подкрепа в инициативите на Столична община и Софийския университет. От наша страна работим за това Столичната община да бъде един от най- добрите работодатели,“ заяви кметът Васил Терзиев.

Основната цел на партньорството е повишаване квалификацията и професионалното развитие на педагогическите специалисти, както и разработване на иновативни модели за обучение и управление в образователната система на Столична община. В рамките на сътрудничеството страните ще работят по редица направления, сред които:

- Обучение и подкрепа за новоназначени директори и учители;

- Програми за работа с деца със специални образователни потребности;

- Разработване и актуализиране на учебните програми и квалификационни курсове;

- Съвместни изследвания и форуми за добри практики в образованието;

- Мотивиране на студентите и педагогическите специалисти за участие в професионални обучения

Още през ноември ще започне първото обучение на учители от детските градини и то ще бъде насочено към надграждане на техните знания и умения за работа с деца със специални образователни потребности. Започва и кампанията за летните програми на общината, в които студентите от педагогическите специалности имат възможност да работят в детските градини и общинските училища.

Припомняме, че през 2025 г. Столичната община стартира пилотните стажантски програми „Лятна грижа“, „Учим се заедно“ и „Витоша на децата“, За включване в платените стажове кандидатстваха над 270 студенти, като по-голямата част от тях се обучават в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Програмите се приеха изключително добре от родителите и директорите и през тази година ще бъдат разширени. Особено радостен е фактът, че голяма част от студентите бяха назначени на работата или получиха покана да се включат отново в стажовете.

Изпълнението и координацията на споразумение ще се осъществяват от проф. Милен Замфиров, д.н., декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет, и Десислава Желязкова, директор на дирекция „Образование“ към Столична община.

Документът е безсрочен и може да бъде надграждан с допълнителни инициативи и проекти.