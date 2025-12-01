До края на февруари обсъждат концепциите

Акцент в новите учебни програми да е върху икономическите и културните аспекти, вместо върху политическия прочит на събитията

По-малко теми в учебниците по история и акцент върху икономическите и културните аспекти, вместо върху политическия прочит на събитията. Това предвиждат новите програми по история и цивилизация.

Министерството на образованието и науката представи на сайта си концепциите за нови учебни програми по 9 предмета в средното образование - български език и литература, информационни технологии, география, физика, химия, история, гражданско образование и изобразително изкуство.

Те са част от обща концепция за промяна на учебните програми. Основната цел на тази концепция е да замени заучаването и възпроизвеждането на факти с разбирането на знанията и превръщането им в приложими умения, както и да развие функционална грамотност, ценностните нагласи и трайната мотивация за учене у учениците. Новите програми не съдържат цялото учебно съдържание, а задават посоката, в която то ще се промени.

По история и цивилизация е предвидено ограничаване на формалното и хронологично възпроизвеждане на исторически факти за сметка на анализ на историческите процеси. От учениците ще се очаква да задават въпроси, да изследват различни гледни точки и да разбират историята като динамичен процес, в който човешките решения имат значение.

По български език и литература основни цели на обучението остават овладяването на книжовния български език и опознаването на българската литература, но и формирането на умения за анализиране и критично оценяване на информация. По литература акцентът е върху изграждането на умения за интерпретиране на художествените текстове, формиране на нагласи за четене и на ценностно отношение към националната литература и по-добър баланс между задължителните и избираемите текстове в зависимост от възрастта и интересите на учениците.

По гражданско образование учениците ще учат за правата и отговорностите, за идентичностите и различията в обществото, гражданските добродетели, демокрацията и глобалните предизвикателства. Отделни компоненти от теми, които се повтарят в други предмети, се очаква да отпаднат за сметка на практическата част на обучението.

Концепциите по предметите следва да бъдат обсъдени от учителите, отрасловите партньори и регионалните управления на образованието до края на февруари 2026 г., след което ще започне разработването на новите учебни програми.