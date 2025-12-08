Ученици в Бургас влизат в ролята на екскурзоводи

Показват забележителностите на града

Учениците от специалност „Екскурзоводско обслужване“ в СУ „Епископ Константин Преславски“, заедно със своя преподавател по теория и практика Николина Димитрова, подготвят интересни пешеходни турове за лятото на 2026 година. Те имат намерение да предложат на бургазлии и туристи три тура, които вече представиха преди броени дни.

В разработените от тях маршрути Бургас бе показан по различен начин. Първите две групи се отправиха по маршрут: Часовника – Компаса – катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – Етнографски музей. Партньори на пешеходния тур бяха и експерти от Регионалния исторически музей.

Третата пешеходна обиколка обхвана Гъбката – паметника на Пушкин в Морската градина – културен център „Морско казино“ – Кулата на фаропазача. Тя бе насочена към перспективите за развитие на града благодарение на Черно море. Турът бе своеобразен поглед към бъдещето и кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Следващият пешеходен тур ще се проведе през май 2026 година.