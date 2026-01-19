УЗФ с нови възможности за магистърско обучение през февруари

Обучението в магистърските програми се провежда онлайн с гъвкави графици, позволяващи успешно съчетаване на работа и образование

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) продължава приема за магистърски програми през февруари, насочен към всички професионалисти, които търсят развитие, надграждане на знанията и адаптация към динамично променящата се бизнес среда.

В условията на ускорена дигитализация, навлизане на изкуствения интелект, трансформация на финансовите пазари и засилен фокус върху устойчивото развитие, продължаващото обучение се утвърждава като ключов фактор за конкурентоспособност и кариерна стабилност. Все повече специалисти избират да продължат образованието си, за да отговорят адекватно на новите изисквания на пазара на труда, да разширят професионалните си възможности и да изградят устойчиви умения за бъдещето.

Университетът по застраховане и финанси е първото частно висше училище в България, специализирано в областта на бизнеса, икономиката, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. Престижната позиция на УЗФ е потвърдена от класирането му в топ 4 на водещите висши училища в страната за 2025 г., а сред частните университети заема 2-ро място, според Рейтинговата система на висшите училища в България.

УЗФ предлага международно призната диплома, като прилаганите образователни стандарти са в пълно съответствие с водещите европейски и международни практики. Дипломите са официално признати в рамките на Европейския съюз. Бизнес университетът притежава и акредитация от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) за своите счетоводни програми – гаранция за високо професионално и практическо качество на обучението.

През последните години УЗФ се утвърди като образователен хъб, играещ ключова роля в подготовката на кадри за едни от най-големите и влиятелни компании в България. Благодарение на иновативните си учебни програми и тясното партньорство с бизнеса, университетът предлага обучение, което не само отговаря на настоящите нужди на пазара на труда, но и подготвя студентите за бъдещите бизнес тенденции.

Сред водещите направления са програмите като „Зелена икономика и устойчиво развитие“, „Застрахователен бизнес и финансови технологии“, „Финтех, финанси и дигитални иновации“, „Дигитален маркетинг“, „Бизнес софтуер и онлайн анализ“ и други, разработени в съответствие с актуалните икономически, технологични и управленски предизвикателства. Всички програми могат да бъдат видени на https://uzf.bg/candidate-students/uzf_magistar.

Магистърските програми на УЗФ са съобразени и разработени така, че да отговарят на активния професионален живот на студентите. Обучението се провежда в онлайн среда през уикендите, с гъвкави графици, които позволяват успешно съчетаване на работа и образование. Постоянният контакт с преподавателите и практическата насоченост на обучението създават условия за индивидуално развитие на всеки специалист и реална приложимост на знанията.

Силният академичен състав е сред основните предимства на университета. В УЗФ преподават утвърдени български и международни експерти с богат практически и научен опит. През 2023 и 2024 г. към академичната общност се присъединиха световно признати имена като проф. Ричард Вернер – международно известен икономист, и проф. д-р Армин Камел, което допълнително утвърждава международния авторитет и високото качество на образователния процес.

Приемът за летен семестър на академичната 2026/2027 г. в УЗФ е насочен към всички, които вярват, че знанието е най-сигурната инвестиция в несигурни времена, инвестиция в устойчиво развитие, професионална реализация и дългосрочен успех.

Кандидатстването и записването в магистърските програми на Университета по застраховане и финанси може да се осъществи изцяло онлайн в официалния сайт на https://uzf.bg/kandidatstvay-sega, което предоставя допълнително удобство за кандидат-студентите от цялата страна и чужбина.