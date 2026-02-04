СУ пусна програма „Начална педагогика  и религия“

В Алма матер ще обучават и специалисти по корейски език

От следващата академична учебна година 2026/2027 Софийският университет “Св. Климент Охридски” разкрива две нови бакалавърски програми, съобщи пресцентърът на висшето училище. Това са “Начална училищна педагогика и религия” и Методика на чуждоезиковото обучение - корейски език.

Програмата “Начална училищна педагогика и религия”, която е съвместна с Богословския факултет, ще бъде част от специалностите във Факултета по науки за образованието и изкуствата в професионалното направление 1.2 “Педагогика”. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика, философия, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език и с оценка от дипломата за средно образование по български език и литература.

Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Подготовката включва задължителни, избирателни и факултативни дисциплини, както и засилено практическо обучение в съответствие с изискванията на Наредба №15 за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител”.