Предлагат удължаване на междусрочната ваканция заради грипа

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ ще предложи удължаване на междусрочната ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари. Така ще се оформи период от девет дни, в които учители и ученици няма да контактуват активно, за да намалее опасността от заразяване с грип, съобщиха от структурата.

Синдикатът е направил национално изследване за мнението на учителите във връзка с управленските решения на държавните институции при повишената заболеваемост от грип. "Удължаването на междусрочната ваканция е възможно и важно стратегическо решение на Министерството на образованието и науката (МОН), което синдикатът „Образование“ ще предложи", съобщава неговият председател д-р Юлиян Петров.

Той уточнява, че участниците в това изследване са над 12 000, а методът е анкета и „лице в лице“. Участват учители, родители и заинтересовани лица.

Резултатите показват, че на въпроса: „Смятате ли, че при висока заболеваемост над 30% е релевантно прилагането на онлайн обучение?“, 51.3%, смятат, че това е грешно управленско решение.

Не е разумно и е насилствено да се пледира от МОН или от Регионалните управления на образованието за въвеждане на дистанционно обучение при болни до 50% от учителите и учениците. Това обучение е неефективно и отнема човешкото право на болничен отпуск на учителите и учениците, заявяват от синдиката.

И съобщават, че 43,8% от респондентите смятат, че при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение. Това очевидно е свързано и с това, за да се гарантира завършването на първия учебен срок.

„Синдикатът „Образование“ предлага тези решения да се вземат ненасилствено, от директорите на образователни институции и учителите, като се гарантира завършването на учебния срок“, пояснява д-р Юлиян Петров.

На въпроса „Смятате ли, че при задълбочаващи се епидемиологични условия трябва да се удължи междусрочната ваканция?“, 97,2% смятат, че това е логичното управленческо решение. 1,7%, смятат, че това ще бъде непреодолим пропуск.