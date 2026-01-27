Проф. д-р Стояна Нацева поставя България на световната карта с рекорд на Гинес и още четири международни отличия

България отново застава във фокуса на международното внимание благодарение на постиженията на проф. д-р Стояна Нацева, която вече е носител на пет световни рекорда, официално признати от водещи международни институции. Сред тях е и рекорд на Guinness World Records, който утвърждава страната ни като източник на иновативни и мащабни постижения в областта на трансформацията, образованието и личностното развитие.

Едно от най-впечатляващите ѝ постижения е 25-часово непрекъснато трансформационно събитие, посветено на манифестирането чрез благодарност. Форматът е официално признат от Guinness World Records като уникално по своята продължителност, съдържание и обществен отзвук образователно преживяване, обединило участници от различни държави.

Наред с рекорда на Гинес проф. д-р Стояна Нацева е вписана и в World Book of Records – London, Europe Edition със световен рекорд в областта на трансформационната литература. Признанието е присъдено след цялостна правна и нотариална верификация, извършена с участието на международната юридическа компания Iudex Law. В процеса са проверени всички документи, доказателства, мащабът и устойчивостта на постигнатия резултат в съответствие с международните стандарти за регистриране на световни рекорди.

Рекордът е за самостоятелно авторско разпространение на трансформационна литература чрез директен модел, без участие на издателски корпорации и масови търговски вериги. Именно този независим и устойчив подход отличава проф. д-р Нацева като автор с реално въздействие и я позиционира сред водещите имена в световен мащаб.

Въз основа на официално признатото постижение тя е обявена за „Писател №1 в трансформационната литература“ – жанр, който обединява психология, личностно развитие и приложими модели за промяна на начина на живот. Книгите ѝ не са художествено четиво, а практични ръководства, използвани от стотици хиляди читатели в България и чужбина за лична, емоционална и професионална трансформация.

Паралелно с литературната си дейност проф. д-р Стояна Нацева развива и мащабна образователна екосистема. Тя е създател на международно признати MBA програми в областта на коучинга, психологията, системното развитие и бизнес мисленето, през които са преминали хиляди участници от различни държави. Програмите се отличават с практическа насоченост, ясна структура и директно приложение в реалния живот и професионалната среда.

Сред останалите световни рекорди на проф. д-р Нацева е и инициативата „1 милион пробудени“, насочена към повишаване на осъзнатостта, ценностите и личната отговорност чрез образование, съдържание и реална работа с хора. Към тях се добавя и рекордът за 100 000 документирани трансформационни резултата, постигнати в рамките на нейни обучения, програми и образователни формати.

Петият световен рекорд е свързан със създаването и развитието на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, в която са преминали обучение над 100 000 души от различни държави. Академията функционира устойчиво в международен контекст и предлага систематично образование с практическа стойност.

Постиженията на проф. д-р Стояна Нацева имат значение не само като личен успех, но и като силен международен знак за потенциала на България в сферите на образованието, трансформацията и развитието на човешкия потенциал. С пет световни рекорда и признание от най-големите международни институции страната ни се нарежда сред държавите с реално глобално влияние в тези области.