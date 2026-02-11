Анестезиологията най-желана за випуск 2025  на МУ-София

На второ място предпочитат педиатрия

Най-желаната специалност от завършващите млади лекари е “Анестезиология и реанимация”, показват резултатите от традиционната анкета сред 243 български абсолвенти от Випуск 2025 на Медицински факултет на МУ-София, съобщиха от учебното заведение.

Към тази специалност са се насочили 10,78%. Това е значителен скок - с повече от 7%, в сравнение с Випуск 2024. Интересът към специалността има своето обяснение - в периода на пандемията от COVID-19 много студенти започнаха работа като доброволци в реанимационните клиники, а впоследствие - и като болногледачи, и така намериха своето призвание в тази специалност.

На второ място лекарите са посочили “Педиатрия” (10,29%), а на трето място - “Хирургия” (8,33%). Следват “Офталмология” (5,88%), “Ендокринология” (5,63%) и “Дерматология” (5,39%). Еднакъв интерес се регистрира към три специалности: “Кардиология”, “Акушерство и гинекология” и “Ортопедия и травматология” - тях биха ги практикували 4,9% от випуска. Останалите специалности са предпочитани от 1% до 3% от българските абсолвенти.

96% от тях вече са се ориентирали към определена специалност. Едва 4% все още не са решили какво искат да практикуват.