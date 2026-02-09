Призвание, което се учи: новият път към интериорния дизайн в България през 2026 година

През 2026 г. интериорният дизайн вече не е само за професионалисти с опит. Това е глобално търсена професия, която променя не само обстановката около нас, но и начините, по които живеем. С новата програма по интериорен дизайн на SoftUni Creative всеки, който има желание и усет за пространство, може да започне своето пътуване към сферата. Програмата е както за хора, които нямат никакъв предишен опит, така и за дизайнери – тя е за всеки, който иска да учи и да се развива в динамичната и креативна сфера на интериорния дизайн.

Тествай с безплатния курс Design Basics и виж дали интериорният дизайн е за теб! Нямаш ангажименти, трябва само желание.

Защо интериорният дизайн е професия с бъдеще през 2026 година

Интериорният дизайн в България продължава да показва стабилно търсене, като всяка година се откриват нови възможности за креативни професионалисти. С нарастващото търсене и предлагане на функционални и вдъхновяващи пространства, тази професия е във възход и съществува реален интерес към проекти в сферата на жилищния и търговския интериор, като специалистите имат шанс да се утвърдят и в свободната практика, благодарение на голямото значение на модернизирането на пространствата.

Защо си струва да се занимаваш с интериорен дизайн?

От домашни офиси до обществени пространства, интериорът е основен фактор за качеството на живота и работата на хората.

Интериорният дизайн не е само за творчество, а и за реални решения на сложни задачи, свързани с функционалност и удобство.

Пътят към кариерата в интериорния дизайн започва с вдъхновение – желанието да създаваш нещо уникално. Но вдъхновението не е достатъчно. Важно е да съчетаеш творческите си идеи с конкретни практични умения.

Как програмата на SoftUni Creative ти помага да съчетаеш вдъхновението с реалността?

Програмата е само 4 месеца, през които интензивно и структурирано ти дава цялостно решение за всеки, който иска да влезе в сферата. Ще се запознаеш с основни дизайнерски принципи, които ще те насочат към правилните решения. Ще научиш как да използваш професионални софтуери като AutoCAD, SketchUp и V-Ray, които са основни инструменти за всеки интериорен дизайнер. Програмата е практическа и ще работиш върху реални проекти, за да създаваш портфолио, което да те изведе към реализация на твоите идеи.

Знание: Как програмата на SoftUni Creative изгражда професионалисти

Обучението в програмата не е просто теоретично – то обединява знания с практическо приложение. Ще научиш как да изграждаш интериорни концепции, как да използваш софтуери и как да работиш с реални проекти.

Какво включва програмата?

250 часа учебно съдържание, включващо както теория, така и практически упражнения.

включващо както теория, така и практически упражнения. Индивидуална помощ от ментори, които ще те подкрепят в усвояването на материала.

Ще изградиш свое портфолио, което е основата на твоето бъдещо кариерно развитие.

Програмата е създадена за хора, които искат да се обучават по съвременен начин и да се подготвят за реални предизвикателства в индустрията.

Професия: Как интериорният дизайн става реален път за кариерно развитие

След завършването на програмата, ще имаш не само знания, но и сертификати, и държавно признато удостоверение, които засвидетелстват твоите професионални умения.

Какво можеш да постигнеш с програмата?

Реални и съвременни знания, за работа с професионалните софтуерни - AutoCAD, SketchUp и V-Ray - които отварят врати за кариерно развитие в индустрията на интериорния дизайн.

Безброй възможности да проектираш различни видове пространства – от офиси и магазини до частни домове и други обекти.

Програмата не просто те обучава, тя те подготвя да бъдеш успешен интериорен дизайнер и да се реализираш в тази динамична индустрия.

Как да започнеш: Първата стъпка е безплатния курс

Безплатният курс Design Basics дава възможност на всеки да се запознае с основите на интериорния дизайн. Няма ангажименти и можеш да тестваш дали интериорният дизайн е за теб – с минимални усилия и без финансови рискове.

Какво включва курсът?

Запознаване с основите на интериорния дизайн.

Работа с базови концепции и принципи.

Възможност да решаваш реални задачи, като истински интериорен дизайнер.

Интериорният дизайн през 2026 г. е не само красиво изкуство, но и професия с реален потенциал за бъдеще. Ако виждаш себе си в създаването на вдъхновяващи пространства, сега е моментът да започнеш. Запиши се за безплатния входящ курс на SoftUni Creative и направи първата стъпка към кариера, която ще промени не само теб, но и пространствата около теб.