Синдикат иска оценки на поведението на учениците

По примера на други страни и народи

Въвеждане на оценка за дисциплина и връщане на реалния авторитет на учителя - това са част от мерките, за които настояха от синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”. Според организацията българската образователна система страда от “морален дефицит”, а дългогодишният модел на “училище без стрес и правила” е довел до сериозни проблеми с дисциплината и отговорността сред учениците.

От синдиката посочват, че в момента “доброто дете” е ощетено, тъй като учителите са принудени да отделят непропорционално много време за овладяване на системни нарушители, вместо да преподават ефективно и иновативно. Според тяхно допитване въвеждането на оценка за дисциплина е подкрепена от 87,4% от родители и учители.

Такава поведенческа оценка ще се въведе и по заповед на Министерството на образованието в училищата в Руската федерация, съобщи РИА Новости. Проект за оценка на дисциплината вече действа от 1 септември 2025 г. в училища в Новгородска, Ярославска и Тулска области, Луганската народна република, Чеченската република и Република Мордовия. Целта на оценките е да засили съзнателната дисциплина на учениците, а основният критерий е изпълнението на отговорности.