Пуснаха сайт за обучение на деца от 4 клас

Упражняват работа с текстове

В специална онлайн платформа четвъртокласниците вече могат да проверят уменията си за решаване на тестове, включени в международни изследвания от типа PIRLS, тоест могат да тренират възможността си да разбират и запомнят информация от текстове. Интерактивните упражнения са достъпни на pirls.bg и имат за цел опознаване на формата, видовете текстове и начина на работа при световните проучвания на четивната грамотност, съобщиха от Министерство на образованието.

Основната част от задачите на сайта акцентират върху четенето с разбиране, ориентирането в текст, извличането и интерпретирането на информация, както и върху съвременните дигитални форми на работа с текст.

Онлайн платформата може да бъде използвана в училище или самостоятелно, като част от ежедневната работа с четивни задачи. Упражненията са възможност за спокойна и достъпна среща с различни видове литературни и информационни текстове, интерактивни въпроси и дигитална навигация в текста. Международното изследване PIRLS 2026 ще се проведе тази година сред четвъртокласниците в 150 училища.