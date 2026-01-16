10-годишно момче от Русе прочете 257 книги за година

10-годишният Симеон Гюров от Русе е прочел 257 книги през изминалата 2025 г. Детето бе наградено лично от кмета на града Пенчо Милков и похвалено от стотици граждани.

Малкият Симеон бе отличен с грамота на специална церемония, която се състоя в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“.

„Изключваме телефона, отваряме книгата и не гледаме повече към телефона" - този съвет даде момчето на присъстващите за най-добро преживяване с книга.

Малкият русенец сподели, че любимото му четиво е приключенската история „Сребърната стрела“ на Лев Гросман.

„Поздравяваме най-четящите деца на Русе – не защото са „първи“, а защото са любопитни, упорити и верни приятели на четенето. Всяка прочетена книга е малка победа – над скуката, над страха да не разбереш, над мързела да не отвориш първата страница. Детският отдел „Библиотечко“ е стартова площадка за мечти, от която започват пътешествията без куфар. Избирайки книгите, вие избирате да живеете хиляди животи, да задавате въпроси и да търсите отговори - това е истинската супер сила“, обърна се кметът към присъстващите.