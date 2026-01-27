Илияна Йотова: Българските университети са на европейско ниво

Нивото на българските университети е европейско и съм сигурна, че младите хора, студентите, преподавателите, професорите, доцентите, асистентите - всички те трябва да развиват своята aлма матер напред, за да сме сред първите в общото ни европейско семейство. Още повече, че седем от нашите университети са вече част от европейската университетска мрежа, което дава възможности за контакти и съвместни проекти, за развитие с над 650 други висши учебни заведения в Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова в словото си на десетата официална церемония за връчването на „Академичните оскари“ - отличия за университетите, които са първи в рейтинга на висшите училища по професионални направления.

"Сигурна съм, че всичко тръгва от образованието, от онова, което можем да дадем на децата още в средното училище и след това във висшето образование. Всеки млад човек има своята амбиция и ако му помогнем, тази амбиция на всеки един да се превърне в обща амбиция на народа ни, това означава, че сме си свършили работата", продължи държавният глава.

Йотова заяви, че има пълно доверие в българските преподаватели, които винаги се стараят да дават най-доброто от себе си. Често учениците успяват да надминат своите учители, постигайки впечатляващи резултати както в знанията, така и в реализацията си, което според нея е естественият ход на живота.

„Така трябва да се случва и за разлика от мнозина скептици, които често ни убеждават - от микрофони, от камери, от сайтове, че българското образование не струва, аз вярвам в традицията на българското образование", продължи тя.

Илияна Йотова поздрави министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев, че ще има промени във висшето образование и за неговата заявка да ги прави с този, с когото трябва - с академичните ръководства, за да не си направим поредната реформа, която да закичим като брошка на ревера си и тя да се окаже неработеща.

Учете младите освен на знания, да бъдат и добри управленци - дали в компанията, дипломацията, политиката - с този апел към академичната общност се обърна президентът Йотова.