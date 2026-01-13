Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия

"Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, но за момента нямам информация от здравните власти”. Това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

“Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно”, добави Вълчев при посещението си днес в Благоевград, където откри нов СТЕМ Център и направи първа копка за изграждането на нов физкултурен салон в VIII Средно училище „Арсени Костенцев”.

“Има проблеми, когато няма електричество, какъвто е проблемът с Русе. Там не обявихме обучение в електронна среда от разстояния, защото метеорологичните условия са такива, че електричеството прекъсна”- допълни Вълчев.

Относно провеждането на изпити в края на учебния срок, министърът каза, че учителите успяват да оформят срочните оценки безпроблемно.

Вълчев не изключва и още училища да преминат към дистанционно обучение предвид ръста на болни в някои области.