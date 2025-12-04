Поколението Алфа по-интелигентно от предишните

Родените след 2013 г. постигат най-висок среден резултат от 84,8 персентила

България е с по-високи резултати от Германия и Великобритания

Поколението Алфа, към което принадлежат родените след 2013 г., постига най-високи резултати на тестовете за интелигентност на Менса спрямо предходните поколения X, Y и Z. Това показва изследване за интелигентността на поколенията на Менса Бългаерия.

Националната психоложка на Менса Даниела Лечева обясни, че тестовете на организацията съдържат логически задачи, които всеки може да реши, но при които бързината е ключова за високо IQ. Резултатите се измерват в персентили. Резултат от 66 персентила означава, че човекът е по-интелигентен от 660 души от общо 1000 явили се на същата възраст и при същите условия. 35 персентила означават интелигетност под средната. Резултат между 35 и 65 персентила е знак за средна интелигентност, а между 66 и 97 персентила за висока интелигентност. Хората, достигнали 98 или 99 персентила, се считат за високо интелигентни и могат да влязат в обществото на Менса.

Поколението Алфа постига най-висок резултат от 84,8 персентила. В сравнение с него предходните поколения имат по-ниски резултати - поколението X (родените между 1965 и 1980 г.) достига среден резултат от 80,36 персентила, поколението Y (родените между 1981 и 1996 г.) – от 82,27 персентила, а поколението Z (родените между 1997 и 2012 г.) - от 82,04 персентила.

Даниела Лечева казва, че поколението Алфа се ражда с повече знания, които предишните поколения е трябвало да трупат и че разумното използване на ресурсите и технологиите, с които то разполага от ранна възраст, дърпа интелекта им напред. Това, върху което трябва още да работят, е общуването и социалната и емоционалната интелигентност.

Според психоложката по-високите резултатите на поколението Y спрямо предходното и следващото поколение се дължат на появата на интернет и на нуждата на представителите на това поколение да се адаптират бързо. Важно е да се отбележи, че тестът измерва математическите и логическите способности, а креативността и творчеството остават на заден план. Високата математическо-логическа интелигентност означава, че човекът се справя на на средно ниво и в други области като езици или музика, коментира Даниела Лечева.

На тестовете на Менса България има по-високи резултати от Германия, Великобритания, Нидерландия и Белгия. Първи по успеваемост са учениците от математическите гимназии – при 184 явили се от СМГ, 67% са получили право да се присъединят към Менса, докато в не толкова елитните училища резултатите са по-равномерно разпределени между различните нива на интелигентност.