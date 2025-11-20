Министър Вълчев: Обсъждаме мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата

Много държави обсъждат различни мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на националната кръгла маса на тема „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

Той отбеляза, че дискусията се инициира от Министерството на образованието и науката (МОН), като инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и с Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание.

Целта на кръглата маса е да се състои открит и експертен обществен разговор за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците - за техните навици, общуване, образование и безопасност в дигиталната среда, както и за възможните подходи за регулиране.

Има различни проучвания, свързани с това колко време децата прекарват в социалните мрежи. Според някои от тях децата прекарват по час и половина в социалните мрежи, тоест те са съществена част от техния живот, каза министър Вълчев. Той за пореден път отбеляза, че в голям процент от социалните мрежи има умишлено заложени пристрастяващи елементи, като те се установяват чрез достатъчно изследвания и анализи. Ако знаем, че нещо е вредно за децата, като родители, трябва да предприемем действия и да говорим по тази тема. Убеден съм, че ще постигнем положителен резултат, изрази увереност образователният министър.

Министърът на електронното управление Валентин Мундров в изказването си също говори за въздействието на социалните мрежи върху децата. Свидетели сме, че непълнолетните деца прекарват повече време пред различни екранни устройства и загубват способността си да общуват с приятели и близки, добави той.

Сред присъстващите на дискусията са народни представители, заместник-министрите на образованието и науката - д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и Петър Николов, началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова, ръководителите на работодателските организации в училищното образование - Диян Стаматов и Асен Александров, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представители на институции и на неправителствени организации, университетски преподаватели, учени и учители.