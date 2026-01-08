Без задачи по природни науки на матурите след 7 клас

Новият формат на изпита беше атакуван в съда от жалби на родители

Изпитът ще бъде с 24 изцяло математически задачи

За да се осигури предвидимост в образователната система

Министерството на образованието и науката ще отмени частта в националното външно оценяване по математика след 7. клас, която включва задачи с елементи от природните науки, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел.

Решението е свързано с последното определение на Административния съд-София, което създава несигурност особено в настоящата политическа ситуация. “За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи”, обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени - така както е утвърдено преди началото на учебната година.

В заповедта от август 2025 г. беше предвидено националното външно оценяване по математика в 7. клас през учебната 2025/2026 г. да съдържа общо 24 задачи - 18 по математика с избираем и свободен отговор и 6 интегрирани задачи, които изискват математически умения, но проверяват и знания от природните науки - биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика. Това припомнят от ДарикNews. Предвиденото времетраене беше 180 минути.

Този нов формат беше атакуван в съда от родители, които подадоха жалби с аргумента, че промяната нарушава принципа на предвидимост в образователната система. Според тях въвеждането на нов тип изпит в кратки срокове поставя учениците от различни випуски в неравностойно положение. От Министерството на образованието и науката посочваха, че целта на интегралния формат е да се засили обучението по природните науки - сфера, в която България традиционно изостава спрямо средните резултати в Европейския съюз.

В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.

Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Те се обединиха, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.