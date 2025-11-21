Вълчев: Имаме проблем с онлайн средата и с това, че в нея има съдържание, което е свързано с насилие

Имаме проблем с онлайн средата и с това, че в нея има съдържание, което е свързано с насилие. Имаме проблем и с това, че социалните мрежи водят до зависимости и вчера организирахме дискусия за ограничаване на социалните мрежи за децата. Такава инициатива има и на датското председателство, и редица страни предприеха такива действия, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Николай Златарски за кибертормоза и онлайн насилието сред деца и ученици в област Кюстендил.

Данните са, че учениците прекарват средно дневно по три часа в социалните мрежи, като родители и като общество, трябва да се опитаме да ги ограничим. Има и случаи на кибертормоз, добави министърът.

Николай Златарски отбеляза, че неговият въпрос е изключително актуален и попита какви действия предприема Министерството на образованието и науката (МОН) за превенция на насилието и на кибертормоза сред учениците.

През септември 2023 г. към директорите на образователните институции, чрез Регионалните управления на образованието (РУО), бяха адресирани насоки, кореспондиращи с онлайн сигурността.

МОН си сътрудничи и с Центъра за безопасен интернет, с който реализира програмата за киберскаути в училище. През февруари 2024 г. подготвихме и представихме насоки за използване на изкуствения интелект в образователната система, които предоставят информация на учениците и учителите как да го използват. След препоръка на Държавната агенция за закрила на детето във всички училища се разработват правила за сигурност и безопасност в интернет. Разработена е и програма за сигурна училищна среда и за превенция на насилието и тормоза в училище, която се казва „Стъпки заедно“, като модул от национална програма, а след това стана вече отделна програма. През учебната 2025/2026 година е одобрена националната програма за сигурност, която е за киберсигурност и за безопасно използване на интернет, обясни министър Красимир Вълчев.

Той представи и други мерки, които МОН предприема за превенция срещу кибертормоза и онлайн насилието сред деца и ученици.