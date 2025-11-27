Да отпадне малката матура, предлагат учители и експерти

Предлагат намаляване на профилирана подготовка

Разнобой за задължителен зрелостен изпит по математика

Предложения за отпадането на НВО след 4-ти клас, за по-дълго универсално образование и за намаляване на профилираната подготовка, преобладаваха на дискусията за структурата на училищното образование и националните изпити. Тя се проведе в Ректората на Националната спортна академия “Васил Левски”.

Дискусията беше организирана от Министерство на образованието и науката и на нея присъстваха експерти, директори, учители и представители на висши училища и неправителствени организации.

Темите, които министърът на образованието и науката Красимир Вълчев постави за обсъждане, са кога и по какво да има НВО, дали да има задължителна матура по математика, баланса между общообразователната и профилираната подготовка и разширяването на автономията в учебните планове.

Георги Шошев, заместник-председател на Синдикат “Образование”, настоя за отпадане на националното външно оценяване в 4-ти клас заради допълнителното ангажиране на учителите и стресирането на учениците, за реформи в количеството на учебното съдържание и за въвеждане на профилирана подготовка само след осми клас.

От ръководството на СМГ предложиха облекчаване на профилираната подготовка след десети клас. От НПМГ и от неправителствени организации се застъпиха за това националното външно оценяване след седми клас да има диагностична функция (да служи като обратна връзка за училищата), а не селективна (да се използва като приемен изпит за гимназии). Красимир Вълчев отговори, че ако се премахне селективната функция на НВО, трябва да се въведе отделен модул, който да се използва само за това.

Фондация “Заедно в час” предложиха два различни изпита - един за диагностика на образованието, който може да се провежда всяка година, и втори за селекция на учениците в специализираните училища. Застъпиха се и за по-дългото общообразователно обучение, защото е по-полезно и ще помогне на учениците, ако им се наложи често да сменят професията си.

Задължителна матура по профилиращия предмет също беше сред предложенията, а относно тази по математика мненията са различни - някои се опасяват от лоши резултати, други смятат, че превръщането є в задължителна ще отклони учениците от подготовка по други предмети, които са важни за тях.