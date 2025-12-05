Ученици и учители искат 40-минутни часове

Петицията е подкрепена от 450 души

Ученици и преподаватели от Първа езикова гимназия във Варна подеха кампания за трайно въвеждане на часове от 40 минути вместо стандартните 45 минути. Тази учебна година това е факт, тъй като в сградата на елитното школо се обучават и възпитаници на затвореното за основен ремонт ОУ “Йордан Йовков”.

“За момента е установено, че няма спад в качеството на обучение. Учебното съдържание, темпото на преподаване и ангажираността на учениците не се променят в рамките на 5 минути. Това показва, че по-кратките часове са напълно достатъчни”, се казва в откритата по темата петиция, която за броени дни е подкрепена от близо 450 души, включително и родители.

Искането е мотивирано от факта, че по-дългите часове увеличават общото ежедневно натоварване, което води до умора и по-ниска концентрация. Петицията призовава ръководството на училището и педагогическият съвет да обсъдят и гласуват промяната като най-ефективна, балансирана и разумна организация на учебния ден.

Първа езикова гимназия е сред училищата, които ежегодно се нареждат в първата десятка в страната по резултати от матурите след 12 клас. Баловете за вход в паралелките с изучаване на английски и немски език традиционно са най-високи в града, а възпитаници на гимназията са сред лауреатите на национални и международни състезания по различни дисциплини.